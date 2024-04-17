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        Ordu'da evinin çatısında sahte para ele geçirilen kişi tutuklandı

        Ordu'da ikamet ettiği evin çatısında sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:14
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        Ordu'da evinin çatısında sahte para ele geçirilen kişi tutuklandı
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        Ordu'da ikamet ettiği evin çatısında sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "parada sahtecilik" ihbarı üzerine T.A'nın (26) adresinde arama yaptı.

        Aramada, T.A'nın evinin çatısında 61 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli T.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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