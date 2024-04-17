Ordu'da evinin çatısında sahte para ele geçirilen kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "parada sahtecilik" ihbarı üzerine T.A'nın (26) adresinde arama yaptı.

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