Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj edilirken patladı.
Kısa süreli yaşanan panik sonrası işletme sahibi Emirhan Özdemir yangını söndürdü, hasar gören telefonu ise dükkandan dışarıya çıkarttı.
Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.