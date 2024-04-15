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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını aldı

        AK Parti'den yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:58
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını aldı.

        İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatası verilen Güler, seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştiğini söyledi.

        Güler, Türkiye'de bağımsız yargının gözetiminde yapılan seçimlerin barış ve huzur içerisinde gerçekleştiğine işaret ederek, "Burada Türk demokrasisi çok güzel bir sınav vermiştir. Türk milletinin her oyu son derece değerlidir. Bizler de namuslu, ahlaklı ve erdemli davranışta bulunarak çok şükür bu sürecin sonunu getirdik ve sonuca ulaştık." dedi.

        Ordu'da teşkilatlarının çok önemli bir başarı örneği gösterdiğini belirten Güler, tüm teşkilat üyelerine de teşekkür etti.

        Güler, bundan sonraki 5 yılda çalışmalarına yeni bir sayfa açarak devam edeceklerini kaydederek, "Sizlerin verdiği oylara layık olacağız. Oy veren, vermeyen herkese eşit hizmet edeceğiz. Bu seçiminin kaybedeni yok. Kazanı var. Ordu kazandı." diye konuştu.

        Bu seçimin çok farklı olduğunu gördüklerini ifade eden Güler, şunları söyledi:

        "Ama hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu farkı hepimiz iliklerimizde yaşayarak hissedeceğiz. Alçalmadan yükseleceğiz. Ordu bu 5 yıl içerisinde bambaşka bir noktaya ulaşacak. Biz hiç kimseyi ayırmadan hizmetlerimizi yapacağız. İnşallah bu çalışmalarımızın ardından Ordu çok güzel noktaya gelecek."

        Törene, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Güler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programa katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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