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        Ordu'da kaza sonrası da teleferiğe yoğun ilgi

        ANTALYA'daki teleferik kazasının ardından İzmir'de teleferiğe ilgi azaldığı belirtilirken, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki teleferik tesislerindeki ziyaretçi sayısına ise etki etmediği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:54 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:55
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        Ordu'da kaza sonrası da teleferiğe yoğun ilgi
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        ANTALYA'daki teleferik kazasının ardından İzmir'de teleferiğe ilgi azaldığı belirtilirken, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki teleferik tesislerindeki ziyaretçi sayısına ise etki etmediği bildirildi. ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın, "Herhangi bir olumsuz durum yaşanmıyor. Vatandaşlarımız normal günlerde olduğu gibi ilgi gösteriyor" dedi.

        Ordu’nun Altınordu ilçesinde denizden 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye ulaşımın sağlanması için dönemin Ordu Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Zemin araştırmalarının tamamlanmasının ardından 2011'de İtalyan firma Leitner tarafından 7 direk üzerine 2 bin 372 metre uzunluğunda teleferik hattı kuruldu. Vidalı sistem üzerine inşa edilerek kurulan teleferik hattına 8 kişinin taşınabileceği 28 kabin konuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORBEL A.Ş. tarafından işletilen teleferik, saatte 900 yolcu taşıma kapasitesine ulaşabiliyor. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen tesis, Ordu'nun da simgelerinden biri haline geldi.

        'SAAT 14.00'E KADAR 1900 BİLET SATILDI'

        Dün Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasının ardından gözler, Ordu'da yaklaşık 13 yıldır hizmet veren teleferik tesisine çevrildi. Sabah erken saatlerde kente gezmeye gelenlerin teleferiğe ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluşturdu. ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın, teleferiğin cumartesi saat 14.00'e kadar 1900 kişiye hizmet verdiğini söyledi. Cuma günü aynı saate kadar 2 bin 500 bilet satıldığını belirten Günaydın, bilet satışlarında olumsuz bir durum ortaya çıkmadığını ifade etti. Aradaki farkın bayram tatilinin son günü olmasından kaynaklandığını belirten Günaydın, "Şu anda teleferik biletlerimizin satışında bir sıkıntı yok. Satılan bilet sayıları birbirine yakın. Saat 14.00 itibarıyla bu rakamı veriyoruz. Satılmamış gibi görülen biletler aslında bayram tatilinin son günü olmasından kaynaklanıyor. Çünkü bayramda Ordu'nun nüfusu ciddi orada arttı. Bugün ise (cumartesi günü) birçok insan yaşadığı şehre dönüşe geçti. Bu açıdan baktığımızda herhangi bir olumsuz durum yaşanmıyor. Vatandaşlarımız normal günlerde olduğu gibi ilgi gösteriyor" diye konuştu.

        'BAKIMLAR KONUSUNDA TAVİZ VERMİYORUZ'

        Ordu'daki teleferik hattı bakımları konusunda taviz vermediklerini ifade eden Günaydın, şöyle konuştu:

        "Teleferiğimizin saatlik, günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık bakımları oluyor. Kitapçığına göre saatlik, günlük, haftalık, aylık bakımlarını bizim kendi ekibimiz yapıyor. En son aylık bakımına 25 Mart Pazartesi günü başladık. Teleferiği bakım boyunca faaliyete kapatmıştık. 29 Mart Cuma günü bakımlarının tamamlanmasının ardından tekrar hizmete geçirdik. Biz bakımlar konusunda taviz vermiyoruz. Düzenli olarak tüm bakımlarını yapıyoruz. Bizim teknik ekibimiz bu konuda Türkiye’nin en iyi ekibi. İnsan sağlığını hiçbir zaman ihmal edecek davranış içerisine biz girmeyiz. Ayrıca bizim bu teleferiğimiz İtalya’dan sürekli izleniyor. Bir sorun olduğunda onlar da müdahale edebiliyor. Ağır bakımlarını da zaten İtalya’daki ekipler gelerek, burada yapıyor."

        'BURADA DA KAZA YAŞAYACAĞIZ DİYE BİR ENDİŞEM YOK'

        Ailesiyle bayram tatili için Trabzon'dan Ordu'ya gelen Mustafa Celal Kerimoğlu, teleferiğe binmek istediklerini söyleyerek, "Üniversiteyi burada okuduğum için 3 yıl burada yaşamıştım. 15 yıldır çok şeyler değişmiş. Bir Boztepe sefası sürelim istedik. Antalya'da bir kaza yaşandı. Herkese geçmiş olsun diyorum. Her şey insanoğlu için. Burada da 'kaza yaşayacağız' diye bir endişem yok. Yaşanılacaksa yaşanılacak. Kötü düşünmüyoruz, kötülüğü çağırmıyoruz. Her zaman pozitif bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

        'BAKIMLARININ YAPILDIĞINI ÜMİT EDİYORUZ'

        Bayram tatili için ailesiyle kente gelen Doruk Aydın, teleferiğe binmeden dönmek istemediklerini belirterek, "Bir endişe oldu tabii ama bakımlarının yapıldığını ümit ediyoruz. Karadeniz'e kadar gelmişken teleferiğe binmeden dönmek istemedik. Umarım bakımları düzgün bir şekilde yapılıyordur. Biz de burada güzel bir gün geçirmek istiyoruz" dedi.

        'HİÇBİR KORKUM YOK'

        Ankara’dan gelen Saliha Ergül ise "Biz 5 sene önce bir kez daha gelmiştik. Bir kez daha binmek istedik. İnşallah bir şey olmaz. Hiçbir korkum yok. Bineceğim ve ineceğim. Memleket havası alacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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