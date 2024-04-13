Ünye'de itfaiyecilerden huzurevi sakinlerine ziyaret
Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiyeciler, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiyeciler, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Tekkiraz Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Grup amiri Ahmet Kışla ve beraberindeki itfaiye erleri, huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayarak çeşitli ikramlarda bulundu.
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