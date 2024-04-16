Karadenizli balıkçıları palamut üzdü, hamsi sevindirdi

EKİP - Sezona 1 Eylül 2023'de "Vira Bismillah" diyerek başlayan Karadenizli balıkçılar, aradığını büyük oranda hamsi avında buldu.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar, 15 Nisan itibarıyla başladı.

1 Eylül 2023'te açılan sezonda palamuttan umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçılar, büyük oranda bereketli hamsi avı gerçekleştirdi.

Ordu'da faaliyet gösteren Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, sezona büyük umutlarla başladıklarını ancak palamut avından istediklerini alamadıklarını söyledi.

Bu sezon neredeyse yok denecek kadar az palamut avlandığını belirten Karadeniz, "İstatistiklere göre son 62 yılın en kötü palamut avcılığı oldu. Tüm balıkçılarımız bu sezon hamsiden yana oldukça güzel bir sezon geçirdi. Hamsi yüzümüzü güldürdü." dedi.

Karadeniz, istavrit avının genel olarak iyi geçtiğini ifade ederek, artık tekne ve ağlarının bakımını yaparak yeni sezona hazırlanacaklarını söyledi.

- Trabzonlu balıkçılar hamsi avından memnun

Av sezonunun sona ermesiyle Trabzon Yoroz mevkisindeki balıkçılıklar da ağlarını topladı.