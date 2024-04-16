Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Karadenizli balıkçıları palamut üzdü, hamsi sevindirdi

        EKİP - Sezona 1 Eylül 2023'de "Vira Bismillah" diyerek başlayan Karadenizli balıkçılar, aradığını büyük oranda hamsi avında buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadenizli balıkçıları palamut üzdü, hamsi sevindirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        EKİP - Sezona 1 Eylül 2023'de "Vira Bismillah" diyerek başlayan Karadenizli balıkçılar, aradığını büyük oranda hamsi avında buldu.

        Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar, 15 Nisan itibarıyla başladı.

        1 Eylül 2023'te açılan sezonda palamuttan umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçılar, büyük oranda bereketli hamsi avı gerçekleştirdi.

        Ordu'da faaliyet gösteren Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, sezona büyük umutlarla başladıklarını ancak palamut avından istediklerini alamadıklarını söyledi.

        Bu sezon neredeyse yok denecek kadar az palamut avlandığını belirten Karadeniz, "İstatistiklere göre son 62 yılın en kötü palamut avcılığı oldu. Tüm balıkçılarımız bu sezon hamsiden yana oldukça güzel bir sezon geçirdi. Hamsi yüzümüzü güldürdü." dedi.

        Karadeniz, istavrit avının genel olarak iyi geçtiğini ifade ederek, artık tekne ve ağlarının bakımını yaparak yeni sezona hazırlanacaklarını söyledi.

        - Trabzonlu balıkçılar hamsi avından memnun

        Av sezonunun sona ermesiyle Trabzon Yoroz mevkisindeki balıkçılıklar da ağlarını topladı.

        Balıkçı Muhammet Ali Bozoklu, baba mesleği balıkçılığa 15 yıl önce başladığını belirtti.

        Av sezonunun artık sona erdiğini anımsatan Bozoklu, bu sezon palamuttan değil ancak hamsiden yana iyi bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

        Bozoklu, hamsinin bu sene Karadeniz'de oldukça bol olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Bu sene sezonumuz iyiydi ama kimisi çok kimisi az kazandı. O da rızık diyelim. Şimdiden gelecek sezon için hazırlıklara da başladık. Teknenin bakımı, tamiratı gibi şeylerle uğraşıyoruz. Yani hiç boş yok, 7/24, yaz kış çalışıyoruz. Meşakkatli iş ama çok şükür uğraşıyoruz. İşimizden memnunuz, şikayetçi değiliz."

        Sezonun sona ermesiyle ağ onarımına başlayan Yusuf Bayar ise genel itibarıyla iyi bir av sezonu geçirdiklerini ifade etti.

        - Hamsi avına kota getirilmesi talebi

        Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Barış Zaman ise av sezonunun hamsi ağırlıklı olduğunu kaydetti.

        Hamsinin boyunda son 5 yıldır gözle görülür oranda küçülme olduğunu savunan Zaman, şöyle devam etti:

        "Bu bizim ticaretimize de yansıyor. Uygun boylardaki balığı yakalayamaz duruma geldik. Hamsinin boyu küçüldüğü için sofraya gönderdiğimiz miktar da azaldı. Ekonomik değeri yüksek balığı son 5 yıldır yakalayamaz duruma geldik. Her yıl kasaya koyduğumuz balığın miktarı azalıyor."

        Barış Zaman, hamsi avına kota getirilmesini talep ederek, "Türkiye'deki balıkçılığın yüzde 60'ı hamsi üzerine. Hamsi avcılığına bir an önce kota getirilmesi, önlemlerin alınması, aşırı avcılığın önüne geçilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Balıkçıların büyük çoğunluğunun getirilecek kotayı desteklediğini belirten Zaman, "Az tutarak balığı büyütmemiz gerekiyor. Balığı korursak, fabrika yerine kasaya koyarak halka arz edebilirsek işlevimizi yerine getiririz." diye konuştu.

        - Giresunlu balıkçılar sezonda umduğunu bulamadı

        Keşap Su Ürünleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Nadir Kasap da 1 Eylül 2023'te büyük umutlarla başladıkları av sezonunun istedikleri gibi geçmediğini söyledi.

        Palamut ve hamsi avcılığının beklentilerini karşılamadığını dile getiren Kasap, "Yine çinekop ve bazı balık türlerinin avcılığı da arzu ettiğimiz düzeyde olmadı. Sezon süresince mezgit ve istavrite yöneldik. Genel olarak baktığımızda bizim sularımızda avcılık iyi olmadı." diye konuştu.

        Kasap, bundan sonraki süreçte balıkçıların yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirterek, gelecek av sezonun iyi geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular

        Benzer Haberler

        Ünye Belediye Başkanı Tavlı, mazbatasını aldı
        Ünye Belediye Başkanı Tavlı, mazbatasını aldı
        Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı...
        Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı...
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını aldı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını aldı
        Ordu'da kaza sonrası da teleferiğe yoğun ilgi
        Ordu'da kaza sonrası da teleferiğe yoğun ilgi
        Ünye'de itfaiyecilerden huzurevi sakinlerine ziyaret
        Ünye'de itfaiyecilerden huzurevi sakinlerine ziyaret
        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı