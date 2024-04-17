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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:15
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, G.Y. (26), F.E. (29) ile Ç.A. (24) yakalandı.

        Şüphelilerin evlerindeki aramada, 15 bin 20 sentetik hap, 4 kilogram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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