Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, G.Y. (26), F.E. (29) ile Ç.A. (24) yakalandı.
Şüphelilerin evlerindeki aramada, 15 bin 20 sentetik hap, 4 kilogram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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