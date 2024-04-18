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        Ordu Valisi Erol, kentteki müzeleri ziyaret etti

        Ordu Valisi Muammer Erol, Bilal Köyden Açık Hava Basın Müzesi ile Rüsumat No: 4 Gemisi Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:27
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        Ordu Valisi Erol, kentteki müzeleri ziyaret etti
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        Ordu Valisi Muammer Erol, Bilal Köyden Açık Hava Basın Müzesi ile Rüsumat No: 4 Gemisi Müzesi'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Altınordu ilçesinde 1929'da kendi imal ettiği el yapımı tahta dizgi makinesi ile Türkiye'deki ilk köy gazetesini çıkaran merhum gazeteci Bilal Köyden anısına Ordu Gazeteciler Cemiyetince oluşturulan Açık Hava Basın Müzesi'ni gezdi.

        Cemiyet Başkanı Recep Aydın, ilk köy gazetesinin basıldığı Ordu'da, geçmişte de gazeteciliğe önem verildiğini belirterek, "Basın müzesi ile amacımız, Bilal Köyden'in Türkiye ve Ordu ile ilgili yaptığı çalışmaları anlatmak ve tanıtmak. Burası Ordu'nun basın tarihine de ışık tutacak." ifadelerini kullandı.

        Vali Erol, daha sonra Kurtuluş Savaşı esnasında kahramanlık destanı yazan Rüsumat No: 4 Gemisi Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Erol, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sanat tarihçisi Esra Turan Bayram'dan bilgi aldı.

        Bayram, "Rüsumat No: 4 Gemisi, Ordu şehrinin Kurtuluş Savaşı'nda yaşadığı önemli olaylardan biridir. 1921 yılı Kurtuluş Savaşı'nda Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ve ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No: 4 Gemisi olayı ve Ordu halkının kahramanlıkları ile ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Ziyaretlerde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı Zabit Yön ve öğrenciler de yer aldı.

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