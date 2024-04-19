Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da ana arı yetiştiriciliği kursu düzenlendi

        Ordu'daki ana arı yetiştiriciliği kursuna katılan 23 kişi eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da ana arı yetiştiriciliği kursu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'daki ana arı yetiştiriciliği kursuna katılan 23 kişi eğitim alıyor.

        Vali Muammer Erol, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliğince Karapınar Mahallesi'ndeki kursu ziyaret etti.

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi" kapsamındaki kurs çalışmalarını inceleyen Erol, kursiyerlere başarı diledi.

        Vali Erol'a arıcı körüğü hediye edilen ziyarete, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi de katıldı.

        Öte yandan uzmanların 15 gün ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve birliğe kayıtlı arıcılara teorik ve uygulamalı eğitim vereceği kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Trump'ın yargılandığı binanın önünde bir kişi kendini yaktı
        Trump'ın yargılandığı binanın önünde bir kişi kendini yaktı
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        Ordu'da Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'ni 350 bin kişi ziyaret et...
        Ordu'da Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'ni 350 bin kişi ziyaret et...
        Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da Turizm Çalıştayı düzenlendi
        Ordu'da Turizm Çalıştayı düzenlendi
        Ordu Valisi Erol, kentteki müzeleri ziyaret etti
        Ordu Valisi Erol, kentteki müzeleri ziyaret etti
        Ordu'da üretilen şehir mobilyaları ile tasarruf sağlandı
        Ordu'da üretilen şehir mobilyaları ile tasarruf sağlandı
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı