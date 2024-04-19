Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen bu kişiler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına ilişkin yürütülen çalışma sonucu eylem hazırlığındaki E.A.G. (17) ve E.E. (18) gözaltına alındı.

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