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        Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:00
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        Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'da, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına ilişkin yürütülen çalışma sonucu eylem hazırlığındaki E.A.G. (17) ve E.E. (18) gözaltına alındı.

        Ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen bu kişiler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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