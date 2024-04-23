Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'nun ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'nun ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ünye ilçesindeki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ün anıta çelenk sunduğu programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Ünye Şehir Stadı'nda devam eden kutlamalarda da protokol üyeleri, öğrencileri ve halkı selamladı.

        Türk milleti için bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara armağan edildiğini belirten Tokgöz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu günü çocuklara armağan etmesi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği değeri, inancı ve güveni göstermektedir." dedi.

        Çeşitli gösterilerin sunulduğu ve şiirlerin okunduğu programda, Ünye Acara Gürcü Dostluk Kültür Derneğince Gürcistan'dan davet edilen Gürcü çocuklardan oluşan ekip, Kafkas halk oyunları gösterisi sahneledi.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törene, Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

        Fatsa ilçesindeki tören ise ilçe stadında gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        Törene, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Fındıkta "kozalak akarı" uyarısı
        Fındıkta "kozalak akarı" uyarısı
        Ordu Valisi Erol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Ordu Valisi Erol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Çileğin Ordu ekonomisine bu yıl 90 milyon lira katkı sunması bekleniyor
        Çileğin Ordu ekonomisine bu yıl 90 milyon lira katkı sunması bekleniyor
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Ordu'da Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Birinciliği sona erdi
        Ordu'da Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Birinciliği sona erdi