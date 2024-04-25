Ordu'da orman yangınları ile mücadele komisyon toplantısı yapıldı

Ordu'da, orman yangınları ile mücadele komisyonu Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, komisyon üyeleri, orman yangınlarının önlenmesi ve yangınla mücadele konusunda bu yıl alınacak kararları ve çalışmaları belirlemek üzere bir araya geldi.

Toplantıda, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince sunum yapıldı, Ordu, Ünye, Akkuş ve Mesudiye Orman İşletme müdürlükleri bünyesindeki yangın araçları, su kaynakları, son 10 yılda il genelinde meydana gelen orman yangınları ve çıkış sebepleri, yangınlarla mücadele ve söndürme gönüllüleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Ordu'da son 10 yılda 87 orman yangınında 96,38 hektar zarar gördü. Yangınlar genelde ihmal, dikkatsizlik, kasıt, kaza, doğal nedenler ve bilinmeyen nedenlerden kaynaklandı. Vali Erol, çok uzun sürede oluşan ormanları korumanın ve yeni orman alanları oluşturmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı. Ormanların bir milletin en önemli zenginlik kaynaklarından olduğuna işaret eden Erol, şu değerlendirmede bulundu: "Orman yangınlarına karşı hem gerekli tedbirleri almak hem de yangın olduğunda tüm kurumlarımız ellerinde ne imkan varsa onu kullanarak yangına müdahale etmesi ve bu konuda müşterek bir çalışmanın içinde olması gerekir. Bu toplantılarımızda da orman yangınlarına karşı almamız gereken tedbirleri belirliyoruz. Orman yangını olması durumunda da yapılacak müdahale ve çalışmaları gözden geçirmiş olduk. Dileğimiz ülkemizin hiçbir yerinde orman yangını hadisesi yaşamayalım, ciğerlerimiz yanmasın."