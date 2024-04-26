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        Ordu'da havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Ordu'da, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:28
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        Ordu'da havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Ordu'da, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi'nde ikamet eden kişinin kedisi apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Sağlık durumu iyi olan kedi sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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