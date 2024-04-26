Ordu'da havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ordu'da, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ordu'da, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi'nde ikamet eden kişinin kedisi apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan kedi sahibine teslim edildi.
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