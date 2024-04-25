Ordu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın video konferansla katıldığı toplantıda, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu ile kurul üyeleri yer aldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kaymak, 2024 ocak-mart döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.