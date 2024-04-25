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        Ordu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:19
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        Ordu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın video konferansla katıldığı toplantıda, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu ile kurul üyeleri yer aldı.

        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kaymak, 2024 ocak-mart döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Beceri temelli işe yönlendirmeyi daha çok tercih ettiklerini belirten Kaymak, birçok iş yerinde çalışanlar tarafından iş devamlılığının sağlanamadığını anlattı.

        Kaymak, engelli ve eski hükümlülerin iş kurmalarına yönelik projeyi de anlatarak, son başvuru tarihinin 7 Haziran olduğunu ifade etti.

        Kaymak, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 16 program ve 128 katılımcının, Toplum Yararına Program kapsamında da 1 program ve 50 katılımcının denetlendiğini kaydetti.

        Toplantı, yürütme kurulunca önerilen konularda kararlar alınmasının ardından tamamlandı.

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