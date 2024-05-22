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        Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:52
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        Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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        Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde durdurdukları otomobilde 66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Araçtaki F.D'yi gözaltına alan polis, şüpheliyle bağlantısı olduğu tespit edilen F.Ç, E.Y. ile S.A'yı ise İstanbul'da yakaladı.

        İşlemleri Ordu'da tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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