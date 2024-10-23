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        Ordu'da Ayanikola Adası turizme kazandırılacak

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ayanikola Adası'nın turizme kazandırılması amacıyla çalışma yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:03
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        Ordu'da Ayanikola Adası turizme kazandırılacak
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        Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ayanikola Adası'nın turizme kazandırılması amacıyla çalışma yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kültür ve turizm yatırımları kapsamda geride kalan 5,5 yılda tarihi ve kültürel mirasların restore edilerek geleceğe taşındığı belirtildi.

        İlçenin Atatürk Mahallesi sahiline yakın bölgedeki Ayanikola Kilisesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak adanın turizme kazandırılacağı vurgulanan açıklamada, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda onaylanan Ayanikola Kilisesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında kilise ve çevresindeki duvarlarda yıpranmayı önlemek adına sağlamlaştırma çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

        Adaya kültürel ve doğal yapısı gözetilerek tasarlanan ahşap köprüyle ulaşım sağlanacağına işaret edilen açıklamada, ahşap basamakların yerleştirileceği ada çevresi ve köprünün, aydınlatma elemanlarıyla ışıklandırılacağı kaydedildi.

        "Ayanikola" adıyla anılan mevkideki kilisenin sadece dış duvar kalıntılarının mevcut olduğu belirtilen açıklamada, "Kilisenin bulunduğu ada, ana karaya çok yakın olup taş ve horasan harcından oluşan bir setle karaya bağlanmıştır. Yapılan araştırmalar, Aziz Nikola olarak bilinen Noel Baba'nın ilk çalışmalarını Orta Karadeniz'de gerçekleştirdiğini ve bu kiliseyle ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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