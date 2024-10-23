Ordu'da Ayanikola Adası turizme kazandırılacak

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ayanikola Adası'nın turizme kazandırılması amacıyla çalışma yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kültür ve turizm yatırımları kapsamda geride kalan 5,5 yılda tarihi ve kültürel mirasların restore edilerek geleceğe taşındığı belirtildi.

İlçenin Atatürk Mahallesi sahiline yakın bölgedeki Ayanikola Kilisesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak adanın turizme kazandırılacağı vurgulanan açıklamada, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda onaylanan Ayanikola Kilisesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında kilise ve çevresindeki duvarlarda yıpranmayı önlemek adına sağlamlaştırma çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.