Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren Ordulu vatandaşlar dualarla anıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren Ordulu vatandaşlar dualarla anıldı.
Büyükşehir Belediyesince 13 ilçede mezarı bulunan 30 vatandaş için ailelerin de katılımıyla anma programı düzenlendi.
Ekiplerin temizlik ve bakımlarını yaptığı kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
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