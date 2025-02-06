Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Ekiplerin temizlik ve bakımlarını yaptığı kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Büyükşehir Belediyesince 13 ilçede mezarı bulunan 30 vatandaş için ailelerin de katılımıyla anma programı düzenlendi.

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