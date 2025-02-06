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        Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren Ordulu vatandaşlar dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:21
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        Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren Ordulu vatandaşlar dualarla anıldı.

        Büyükşehir Belediyesince 13 ilçede mezarı bulunan 30 vatandaş için ailelerin de katılımıyla anma programı düzenlendi.

        Ekiplerin temizlik ve bakımlarını yaptığı kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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