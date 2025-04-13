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        Ordu'da, fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

        Ordu'da, düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:46 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:46
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        Ordu'da, fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
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        Ordu’da, düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek veya kolaylaştırmak suçlarını örgütlü olarak işledikleri" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 6 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 11 örgüt üyesi gözaltına alınırken, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu zorla fuhuş yaptırılan 9 kadın kurtarıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 500 bin lira değerinde imzalı senet, 6 boş senet, 2 kesici alet, 20 litre sahte alkol, 100 paket bandrolsüz sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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