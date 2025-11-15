Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

        Ordu'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde karla mücadele çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 15.11.2025 - 16:53
        Ordu'nun yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Ordu'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde karla mücadele çalışması devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün etkisini gösteren kar nedeniyle yollarda çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Özellikle Mesudiye ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde karın etkili olduğu aktarılan açıklamada, ekiplerin gece boyunca yolların açık kalması için aralıksız çalıştığı ifade edildi.

        Açıklamada, zincirsiz yola çıkan bazı araçların ulaşımda güçlük yaşadığı, ekiplerin bu noktalara da hızla müdahale ettiği vurgulandı.

        Mesudiye ilçesinin Arıkmusa Mahallesi'ndeki yola, heyelan nedeniyle kayalar düştü. Kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        İlçede ulaşıma kapanan bazı yayla yolları da iş makineleriyle açıldı. Yayla sakinleri yolların açılmasının ardından araçlarıyla, çobanlar ise sürüleriyle yaya olarak dönüş yoluna geçti.

