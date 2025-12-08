Ordu'da midesinde 407 gram uyuşturucu bulunan zanlı ile arkadaşı tutuklandı
Ordu'da midesinde kapsül şeklinde 407 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli ile arkadaşı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda, Altınordu ilçesinde F.J. ile A.R.S'yi gözaltına aldı.
Hastanede röntgen ve tomografileri çekilen şüphelilerin birisinin midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.
Tıbbi müdahaleyle şüphelinin midesinden 40 kapsül içerisine gizlenmiş 407 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
