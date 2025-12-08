Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da midesinde 407 gram uyuşturucu bulunan zanlı ile arkadaşı tutuklandı

        Ordu'da midesinde kapsül şeklinde 407 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli ile arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:25
        Ordu'da midesinde 407 gram uyuşturucu bulunan zanlı ile arkadaşı tutuklandı
        Ordu'da midesinde kapsül şeklinde 407 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli ile arkadaşı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda, Altınordu ilçesinde F.J. ile A.R.S'yi gözaltına aldı.

        Hastanede röntgen ve tomografileri çekilen şüphelilerin birisinin midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

        Tıbbi müdahaleyle şüphelinin midesinden 40 kapsül içerisine gizlenmiş 407 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

        Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

