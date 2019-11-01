Ordu’ya 'radyoterapi' cihazı geliyor

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu’da hastanelere kanser hastaları için Pet CT ve Linak (Radyoterapi) cihazlarının alınacağını söyledi.

Yediyıldız, yaptığı açıklamada, “Ordu ilimizde eksiği hissedilen kanser hastalarımız için Sağlık Bakanımızla yaptığım görüşmeler neticesinde Ordu ‘ya Pet CT ve Linak (Radyoterapi) cihazlarının alınması konusunda görüşme yaptık. En kısa zamanda Ordu’ya bu cihazlar getirilerek hastanelerimize yerleştirilecek. Hastalarımız tedavi için artık SamsunTrabzon gibi illere girmesine gerek kalmayacak” dedi.

ORDU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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