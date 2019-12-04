Anaokulu öğrencilerinden kedilere ev Hem sıcak bir yuva hem de yiyeceklerini verdiler

Ordu’nun Fatsa ilçesinde anaokulu öğrencileri 'Eko Okullar Projesi' çerçevesinde, sokakta yaşayan kediler için sıcak bir yuva doğaya yerleştirdiler.

İlçenin Evkaf Mahallesi'nde bulunan Fatsa Anaokulu öğrencileri sınıf öğretmenleri Sadık Eren öncülüğünde Fatsa Hail Parkı başta olmak üzere birçok yere kendi yaptıkları kedi evlerini yerleştirdiler. Proje kapsamında kedi evlerini minik öğrencileri ile yaptıklarını söyleyen öğretmen Sadık Eren, “Fatsa Anaokulu olarak altı yıldır Eko Okullar Projesi'ni uygulamaktayız. İlk iki yıl çöp atık ve geri dönüşüm, sonraki iki yıl enerji çeşitleri ve son iki yıldır da biyolojik çeşitlilik konularını işlemekteyiz. Okul olarak proje kapsamında iki kez yeşil bayrak almaya hak kazandık ve bu yıl üçüncü kez almak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu yıl ilk defa uygulanan ara tatil döneminde veli öğrenci işbirliğini geliştirmek için kedi evi yapma ödevini verdik. Eko okullar projesinin alt projesi olarak uyguladığımız ‘Birlikten Kuvvet Doğar, Kumbaram Çabuk Dolar. Dolan Her Bir Kumbara Bir Hayale Kapı Açar’ adlı sınıf içi projemiz ile her cuma sınıf kumbaramıza 1 TL atarak biriktirdiğimiz paralarla kedi ve köpek mamaları aldık. Aldığımız mamaları, veli ve öğrencilerimizin yaptığı kedi evleri ile birlikte Fatsa Atatürk Parkı’na bıraktık. Öğrencilerimizle sıcak çikolatalarımızı içip, parkta doyasıya eğlenerek sokak hayvanlarını yuvaya kavuşturmanın ve karınlarını doyurmanın mutluluğu ile etkinliğimizi bitirdik” dedi.

Fatsa Anaokulu Müdürü Birol Kılıç ise yaptığı açıklamada, “Okulumuzda birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda kedi evleri projemizi yaptık ve doğada yaşayan kedilerin sıcak bir yuvaya kavuşmasını istedik. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

ORDU 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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