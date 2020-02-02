Enginyurt: "Benim vekil olmamda en büyük pay sahibi AK Parti'lilerdir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Enginyurt: "Benim vekil olmamda en büyük pay sahibi AK Parti'lilerdir"

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlediği kahvaltı programında konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye'ye kazandırılacak Organize Sanayi Bölgesi'nin, Kültür Merkezi'nin ve ÜnyeAkkuş yolunun takipçisi olduklarını ifade etti.

Enginyurt: "Benim vekil olmamda en büyük pay sahibi AK Parti'lilerdir"

Ordu'nun Ünye ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlediği kahvaltı programında konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye'ye kazandırılacak Organize Sanayi Bölgesi'nin, Kültür Merkezi'nin ve ÜnyeAkkuş yolunun takipçisi olduklarını ifade etti.
MHP Ünye ilçe teşkilatı, düzenlenen kahvaltı programında muhtarlar, oda başkanları ile bir araya geldi. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda Ünye ve diğer ilçeler için yapılması gereken projeler ve sorunlar konuşuldu.

Enginyurt, "Benim vekil olmamda en büyük pay sahibi AK Parti'lilerdir"
Kahvaltı programında konuşan ve Cumhur İttifakı'nı Orduluların çok iyi anladığını ifade eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ben 24 Haziran’da Ordu halkına şunu söyledim. Türkiye’ye Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’ya Cemal Enginyurt lazım dedim. Beni seçerseniz mecliste sizin adınıza her türlü mücadeleyi veririm dedim. O gün Ordu halkı bana inandı. 17 yıldır AK Parti'li ve AK Parti’den başkasına oy vermemiş olmalarına rağmen iki oyun birini, üç oyun birini şahsıma layık görerek benim milletvekili olmamda en büyük pay sahibi AK Parti'lilerdir. Huzurlarınızda bir kere daha onlara teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhur İttifakı’nı Ordu gerçekten iyi anladı" dedi.

Enginyurt: "OSB, Kültür Merkezi, Ünye Akkuş yolunun takipçisiyiz"
Ünye'de yapılması gereken projeleri takip ettiğini ifade eden Enginyurt, "Ünye’mizin OSB’sini kendimize dert edindik ve OSB’nin istimlak problemi noktasında çözüme kavuşuldu. OSB'nin alt yapı ihalesi yapılacak. Ünye en kısa zamanda hak ettiği OSB’ye kavuşacak. ÜnyeAkkuş yolunu ise mecliste dile getirdik. Sayın Ulaştırma Bakanına yapacağının en güzel iş AkkuşÜnye yolunu genişleterek derhal kullanılabilir hale getirmek olduğunu söyledik. Fatsa ve Altınordu’nun Kültür Merkezi var Ünye’de Kültür Merkezi olmadığı için sohbetimizi burada yapıyoruz. İhalesi yapılmış, her şeyi tamamlanmış ama para çıkmamış, müteahhit neredeyse işi feshetme noktasına gelmiş. TBMM’de konuyu gündeme taşıdık, taşımaya devam ediyoruz. İnşallah Ünye Kültür Merkezi’ni de Ünye’ye layık bir Kültür Merkezi açılması için üzerimize düşeni yerine getireceğiz" diye konuştu.
Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen istişare toplantısına ayrıca Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir, MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, Ünye’deki muhtarlar, dernek ve oda başkanları ile partililer katıldı.

ORDU

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İki kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının ...
Fındık üreticileri, bilgilerini yarıştırdı
YEREL HABERLER Fındık üreticileri, bilgilerini yarıştırdı
Ordu'da, heyelan nedeniyle kapanan karayolu, ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Ordu'da, heyelan nedeniyle kapanan karayolu, ulaşıma ...
Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı Otomobil yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı Otomobil yaklaşık 200 ...
Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi
YEREL HABERLER Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi
Heyelandan son anda kurtulan şahıs: “Ses duyduk, heyelan olabilir dedim, toprak bizi yakaladı” Ordu’daki heyelanda eşi yaralanan Şenel Aktaş, o anları anlattı
YEREL HABERLER Heyelandan son anda kurtulan şahıs: “Ses duyduk, ...
Ordu’da heyelan alanı temizleniyor
YEREL HABERLER Ordu’da heyelan alanı temizleniyor
Ordu’daki heyelan havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Ordu’daki heyelan havadan görüntülendi
Koyunları anne-baba şefkatiyle bakıyorlar
YEREL HABERLER Koyunları anne-baba şefkatiyle bakıyorlar
Samsun- Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Samsun- Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (2)- ...
Yunan vekile Türk bayrağı ile cevap
YEREL HABERLER Yunan vekile Türk bayrağı ile cevap
'Altın post' efsanesinin yayıldığı Yason Burnu Yarımadası'na turist akını
YEREL HABERLER 'Altın post' efsanesinin yayıldığı Yason Burnu ...
Samsun-Ordu kara yolunda heyelan
YEREL HABERLER Samsun-Ordu kara yolunda heyelan
Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1)
YEREL HABERLER Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1)
Ordu'da kaldırıma çarpan otomobil, sahile uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da kaldırıma çarpan otomobil, sahile uçtu: 2 ...
Karadeniz’in Altın Postu: ‘Yason’ 2300 yıllık antik liman ve balık üreme tesisi kalıntıları bulunan Yason Burnu, Altın Post’un da geçtiği yerlerden birisi olarak biliniyor Üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini de taşıyan Yason Burnu’nun cazibesi ise gün geçtikçe artıyor Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: “Bölgede milattan önce ve sonra bir tarih var, bunu su yüzüne çıkartmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Karadeniz’in Altın Postu: ‘Yason’ 2300 yıllık antik ...
Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3)
YEREL HABERLER Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler ...
Ordu Valiliği: “Patlamanın nedeni heyelan” "İlk gelen bilgilere göre bölgede meydana gelen heyelandan kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir"
YEREL HABERLER Ordu Valiliği: “Patlamanın nedeni heyelan” "İlk gelen ...
Uyuşturucu ticaretinden 11 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 11 kişi tutuklandı
Fatsa’da doğalgaz kesilince vatandaşlar tüpçülerde uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Fatsa’da doğalgaz kesilince vatandaşlar tüpçülerde ...
Dehşet anları saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X