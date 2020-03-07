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İdlib şehitleri, 2 bin rakımlı yaylada anıldı Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenci yurtların kalan gençler, Çambaşı Yaylası’nda İdlib şehitlerini andı

İHA

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenci yurtlarında kalan gençler tarafından düzenlenen programla, İdlib şehitleri Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda anıldı.

İdlib şehitleri, 2 bin rakımlı yaylada anıldı Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenci yurtların kalan gençler, Çambaşı Yaylası’nda İdlib şehitlerini andı

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenci yurtlarında kalan gençler tarafından düzenlenen programla, İdlib şehitleri Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda anıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları’nda kalan 450 öğrencinin katılımı İle şehitleri anmak için Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda program düzenlendi. Dev Türk bayraklarının açılması İle birlikte, Gençlerin Kur’anı Kerim tilaveti okuması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile sürdü. Kahramanlık şiirlerinin de okunduğu programda, Suriye İdlib’de şehit olan Mehmetçikler için yoklama alındı, öğrenciler hep bir ağızdan ‘burada’ dedi.
Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gençlerin vatan sevgisinin tartışmasız olduğunu belirterek, “Sizler bakanlığımız ve devletimiz için özelsiniz. Sizlerin varlığı ile bin yıldır bu topraklarda sürdürdüğümüz mücadelemiz asırlardır devam edecek, sizlerin kalbinden geçen duaları Rabb'im kabul etsin. Bizler sizlerin vatan aşkını çok iyi biliyoruz, sizlerin sayesinde bayrağımız inmeyecek, minarelerden ezanımız dinmeyecek” dedi.
Programa, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yurt müdürleri ile şube müdürlerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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