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81 yaşındaki Bekir amcadan duygulandıran bağış

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği ve korona virüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı amaçlayan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 81 yaşındaki Bekir Kılıç, bir aylık emekli maaşını bağışlayarak katıldı.

81 yaşındaki Bekir amcadan duygulandıran bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği ve korona virüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı amaçlayan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 81 yaşındaki Bekir Kılıç, bir aylık emekli maaşını bağışlayarak katıldı.
Ordu’nun Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi'nde ikamet eden 81 yaşındaki Bekir Kılıç, emekli maaşını bağışlayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Yaşından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan Bekir Kılıç (81), 156 Jandarma hattını arayarak, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına emekli maaşını bağışlamak istediğini, ancak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evden dışarıya çıkamadığını beyan ederek, Jandarma’dan yardım talebinde bulundu.
81 yaşındaki Bekir Kılıç isimi vatandaşın yardım talebi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca şahsın evine devriye görevlendirilerek, Bekir Kılıç’tan alınan 2 bin 200 TL tutarındaki emekli maaşı, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için açılan banka hesabına yatırılarak, bağış dekontu kendisine teslim edildi.
Kampanyaya bir emekli maaşını bağışlayarak katkıda bulunan 81 yaşındaki Bekir Kılıç, “Ülkemiz, korona virüs salgınıyla çok ciddi bir mücadele yürütüyor. Bu süreçte mağdur olan ve ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımız oldu. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanyaya karınca kaderince benim de bir katkım olsun diye bir aylık emekli maaşımı bağışlamak istedim. Sokağa çıkma yasağından dolayı kendim bankaya gidemedim. Jandarmayı aradım. Sağolsunlar hemen geldiler. Parayı kendilerine teslim ettim. Onlar da kampanya hesabına parayı yatırarak, dekontuna bana getirdiler. Jandarma görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. İmkanı olan, durumu yerinde olan herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum“ diye konuştu.
Bir aylık emekli maaşını bağışlayarak, örnek bir davranış sergileyen 81 yaşındaki Bekir Kılıç’ı telefonla arayarak tebrik eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Bekir amcamız, hepimize örnek olacak bir davranış sergilemiştir. Kendisine ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu süreçte, milli birlik ve beraberliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya çok ihtiyacımız var. Bekir amcamızın yapmış olduğu bu erdemli davranışın, durumu iyi olan hayırsever insanlarımıza örnek olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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