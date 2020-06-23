Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Mustafa KIRLAK/GÖLKÖY, (Ordu), (DHA) ORDU'nun Gölköy ilçesinde Arif K. (36), tartıştığı eşi Çilem K.'yi (32) tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı, jandarma ekiplerine teslim oldu.<br>Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Arif K. ile eşi Çilem K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Arif K., tabancayla eşi Çilem K.'ye 3 el ateş etti. Çilem K., başına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çilem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk annesi Çilem K.'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra teslim olan Arif K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK<br>2020-06-23 11:59:42<br>

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