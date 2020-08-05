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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boztepe’ye otoban gibi yol

İHA

Ordu turizminin kalbi, yerli ve yabancı turistlerin seyir terası konumunda bulunan Boztepe'ye ulaşım, standardı yüksek sağlıklı bir yapıya kavuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 7.2 kilometresi sıcak asfalta kavuşan ve 3 şeride çıkarılan yolda, güvenli bir ulaşım için çizgi çalışmalarının da tamamlandığını söyledi.

Boztepe’ye otoban gibi yol

Ordu turizminin kalbi, yerli ve yabancı turistlerin seyir terası konumunda bulunan Boztepe'ye ulaşım, standardı yüksek sağlıklı bir yapıya kavuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 7.2 kilometresi sıcak asfalta kavuşan ve 3 şeride çıkarılan yolda, güvenli bir ulaşım için çizgi çalışmalarının da tamamlandığını söyledi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarının yanı sıra, şehrin turizm merkezlerine ulaşımı sağlayan bağlantı yollarını da konforlu bir yapıya dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 530 rakımlı Boztepe'ye, standardı yüksek bir ulaşım sağlamak için başlanan ve yapılan genişletme çalışmalarıyla 3 şeride çıkarılan yolda, finale ulaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tamamlanan çalışmalarla Boztepe’nin turizm cazibesinin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Boztepe otoban gibi yola kavuştu
Boztepe Yolunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Güler, “Toplam uzunluğu 7,2 km genişliği ise 11 metre olan Boztepe yolu çalışmaları kapsamında, ilk etapta 40 bin m3 kazı, 15 bin metre3 dolgu, 22 bin 500 metre3 taş duvar imalatı, 50 m menfez ve 120 m betonarme duvar imalatı gerçekleştirildi. 2018 yılı sonuna kadar 4,60 km’si sıcak asfalta kavuşturulan yolun kalan 2,60 km’lik kısmında süren çalışmalar da tamamlandı. Devamında bulunan ve mevcut durumda sıcak asfalt olan 500 metrelik kısımda ise yağmur suyu ve yol genişletme çalışması yapacağız” dedi.

Boztepe’nin cazibesi arttı
Boztepe’nin Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Güler, "Boztepe, her geçen gün yerli ve yabancı turistleri kendisine çeken bir yer. Artan ihtiyaca cevap verebilmek için başlattığımız çalışmalarda artık final yaptık diyebiliriz. Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi kapsamında inşa edilen doğayla uyumlu 11 dairelik 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoranın inşaatları da bölgeye ayrı bir cazibe kazandırdı. Aynı kapsamda tamamladığımız, yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri çalışmalarıyla bölgenin güzelliğine güzellik kattık. Ayrıca yamaç paraşütü tutkunları için söz verdiğimiz pisti de hizmete soktuk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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