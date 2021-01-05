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Sosyal medyadan boşanma aşamasındaki eşini ölümle tehdit eden koca, serbest

DHA

Sosyal medyadan boşanma aşamasındaki eşini ölümle tehdit eden koca, serbest


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da, boşanma aşamasındaki eşi G.D.´yi (32) sosyal medyadan ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sivas'ta bir otelde yakalanıp, gözaltına alınan A.E.D. (33), adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mesudiye ilçesinde yaşayan A.E.D., 2 çocuğunun annesi ve eşi G.D. ile sorunlar yaşayınca boşanmak istediğini söyleyip, eşyalarını toplayarak, 1 ay önce evden ayrıldı. G.D., bir süre sonra kendisini ölümle tehdit eden eşinden gelmeye başlayan mesajları, sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi. Ekipler, SMS ve sosyal medya mesajları gönderen A.E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
SİVASTA OTELDE YAKALANDI
Çalışma kapsamında A.E.D.'nin, Sivas'taki otelde kaldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı baskında A.E.D., kaldığı odada yakalanarak, gözaltına alındı. A.E.D., sorgusu için Ordu´ya getirildi. A.E.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, Vali Tuncay Sonel ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Sivas'ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır" dedi.
TEHDİTLER SAVURMUŞ
Öte yandan A.E.D.'nin, eşine gönderdiği tehdit mesajlarında, 'Boynunu keseceğim. Yemin ederim. Seni öldüreceğim. Havlayan köpek ısırmaz değil mi? İstisnalar kaideyi bozar, bozacak da. Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın Allah'a ama çok geç olacak. O iki tane evladımın üzerine başları üzerine yemin ederim kanınla boğularak öleceksin. Her zaman dediğim gibi can yakan canı yanacağı günü beklesin ama sen öleceksin' cümleleri yer aldı.
SERBEST BIRAKILDI
Getirildiği Ordu'da jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Mesudiye MUSTAFA KIRLAK
2021-01-05 10:36:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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