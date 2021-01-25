Halk Eğitim Merkezi'nde yangın paniği

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Ordu'nun Kumru ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Demircili Mahallesi'nde bulunan Kumru Halk Eğitim Merkezi'nin çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler, binanın çatı katında bacada çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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