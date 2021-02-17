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Kurtulmuş: “Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor” AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ordu 7’nci Olağan İl Kongresinde konuştu: “Türkiye’de akla hayale gelmeyecek işler yapıldı” “TSK, yurt içi ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor” “Biz, namlusunu halka döndürmüş olan bir ordu istemiyoruz”

İHA

Kurtulmuş: “Geçmişte askeri vesayeti devreye sokarak darbe yapanlar vardı, şimdi TSK kendi işini yapıyor” AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ordu 7’nci Olağan İl Kongresinde konuştu: “Türkiye’de akla hayale gelmeyecek işler yapıldı” “TSK, yurt içi ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor” “Biz, namlusunu halka döndürmüş olan bir ordu istemiyoruz”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, geçmişten örnekler vererek, “İşlerine gelmediği zaman, engelleyemedikleri zaman darbe yaparak, askeri vesayeti devreye sokan bir takım karanlık odalar, bir takım karanlık odaklar vardı. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri kendi işini yapıyor, yurt içinde ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ordu 7’nci Olağan Kongresi’ne katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, kar yağışına rağmen salonu dolduranlara teşekkür etti. Gara'da hain ve kalleş bir pusu sonucu şehit olan 13 kişiye rahmet dileyen Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bu toprakların her bir karışının şehit kanıyla sulandığına dikkat çekerek, “Bu millet yeri geldiği zaman şehit olacağını da 15 Temmuz gecesi göstermiş, 'Ya Allah bismillah Allah'u Ekber' diyerek vatan hainlerine vatan topraklarını zindan etmiştir” diye konuştu.
Bu kongrelerin, yönetimlerin belirlendiği toplantılar olduğunu da dikkat çeken Kurtulmuş şöyle devam etti:
“Kongreler düğün, dernek merasimleridir ama aynı zamanda bir ahitleşme törenleridir, bir söz verme törenleridir. Bir araya geliyoruz ve birbirimize burada söz veriyoruz, inandığımız yolda yürüyeceğiz, sonuna kadar yürüyeceğiz diye söz veriyoruz. Burada yazan İnandığın yolda yürü sözü sadece kongre sloganı olsun diye yazılmış bir söz değildir. Peki, inandığımız yol nedir? İnandığımız yol, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma yoludur. İnandığımız yol canla başla çalışarak bu aziz millete hizmet etme yoludur. İnandığımız yol bu milleti, yeryüzünün bütün milletleri arasında en üst noktaya çıkarma mücadelesinin yoludur. İnandığımız yol, bu ülkenin evlatlarının her birisini gerçekten güçlü bir refah seviyesine ulaştırma yoludur. İnandığımız yol, mazlum ve mağdur milletlerin elinden tutmak ve adalete dayalı yeni bir dünya kurma yoludur.”

“Türkiye’de akla hayale gelmeyecek işler yapıldı”
Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçileceğinden emin olduklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızı 2023'de inşallah çok yüksek bir oyla seçeceğiz, yeniden Cumhurbaşkanı olmasını temin edeceğiz. 2024'te yeniden burada Büyükşehir Belediyesi ve bir tane eksiğimiz kaldı, Gülyalı'yı da tamamlayarak Allah'ın izniyle 19'da 19 yapmaya devam edeceğiz. Burada havalimanının yapılmaya başlandığında, ‘Burada havalimanı olur mu?' diyenler, bugün herhalde hiçbir şey diyemez hale geldiler. Ordu'da yapılan tüneller, yollar, hizmetler, okullar vesaire bunları anlatmıyorum. Daha geçen gün Cumhurbaşkanımızla Rize'deki yapılmakta olan havaalanını da ziyaret ettik. Rize Artvin Havaalanı da inşallah 2021'in sonunda hizmete girecek. Türkiye'de akla hayale gelmedik işler yapıldı. Daha da yapılacak. Milletin imkanlarını milletin hizmetine seferber etmek bizim şiarımızdır” şeklinde konuştu.

“TSK, yurt içi ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor”
Geçmiş tarihlerden örnekler veren ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, artık kendi işini yaptığına dikkat çeken Kurtulmuş, “Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere ve düşmanlara göz açtırmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri vatan savunmasının esas unsuru olarak, milletimizin ifadesiyle Peygamber ocağı olarak bu millete şerefle hizmet etmeye devam ediyor. Siz, güçlü ordu, güçlü Türkiye derken, teröriste göz açtırmayan bir ordudan bahsediyorsunuz, Akdeniz'de mavi vatana sahip çıkan güçlü Ordu’dan bahsediyorsunuz, Libya'yla anlaşma yaparak oradaki insanları eğiten güçlü bir Ordu'dan bahsediyorsunuz, Karabağ zaferine destek olan Türkiye'den bahsediyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

“Biz, namlusunu halka döndürmüş olan bir ordu istemiyoruz”
Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Onlarsa güçlü Ordu'yu niye istiyorlardı biliyor musunuz? Biz namlusunun uçlarını halka döndürmüş olan bir ordu istemiyoruz. Onlar da seçimden çıkartamadıkları Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini bir şekilde iktidara getirmek için ordunun, milletin tepesinde olmasını istiyorlar. Bu devirler geride kaldı, vesayetin sivili de askeriyesi de tarihte kaldı.”
Kongreye, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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