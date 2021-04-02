Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu

İHA

Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu

Fatsa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Fatsa Orman İşletme Şefliği'nde günün anlamına uygun olarak mavi ladin ağacı diken otizmli küçük çocuklar ve aileleri sonrasında Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda mavi balonlarını uçurdular. Programa Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ekici de katıldı.
Programda bir konuşma yapan Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ekici, "Bireysel farklılıklar yaş, cinsiyet, fiziksel görünüm, kişilik özellikleri vb. pek çok özelikler açısından diğerlerinden farklılaşma durumudur. Otizm spektrum bozukluğu da bir eksiklik değil; bir farklılıktır. Otizm spektrum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk terimiyle eş anlamlı kullanılan, ciddi sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğunun yanı sıra, tekrarlı ve takıntılı davranışlarla kendini gösteren, hafiften ağıra kadar, değişen çeşitli özellikleri olan gelişimsel nörobiyolojik bir bozukluktur" dedi.
Otizmli Altay Aşık’ın annesi Fatma Aşık da yaptığı konuşmada, “3 oğlum var, hepsi birbirinden güzel. Altay diğerlerinden farklı, 6 yaşında iken öğretmenleri Altay'da bir farklılık olduğunu söylemişlerdi. Ben de biliyordum ama yüzleşmek korkutuyordu, konduramıyorduk. Bir anda çocuğunuzun farklı olduğunu öğrenmenizi kabullenemiyorsunuz. Altay şimdi 11 yaşında, öğrenmeye devam ediyor. Biz bunu başardık” diye konuştu.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ekici de otizmli çocuklara destek olmak için mavi balon uçurdular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adalet çalışanlarından 350 fidan
YEREL HABERLER Adalet çalışanlarından 350 fidan
Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL’ye kurulacak tesiste kadınlar istihdam edilecek Fatsa Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Atölyesi Sağlanması Projesi’ne uygulanma kararı verildi Belediye tarihinde ilk kez uluslararası ortaklık olan, Fatsa Belediyesi’nin hibe almaya hak kazandığı projede, iş deneyimi olmayanlar için iş fırsat olacak, yıllık 250 kadın iş sahibi olacak
YEREL HABERLER Japon-Türk ortaklığı ile 1milyon TL’ye kurulacak ...
Başkandan öğrencilere dezenfektan sprey kalem
YEREL HABERLER Başkandan öğrencilere dezenfektan sprey kalem
Ordu Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi Ordu Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği 62 iş makinesi ve 58 kamyonla gücüne güç kattı Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp: “2021 yılında hedef bin kilometre asfalt yol”
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu ...
Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor
YEREL HABERLER TEMA okullarda ağaç sevgisini aşılıyor
Ordu’da tarım çeşitlendiriliyor Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu’da 10 projeyi onayladı. Projelerin uygulanmasıyla Ordu yeni tarım ürünleri ile tanışacak
YEREL HABERLER Ordu’da tarım çeşitlendiriliyor Tarım ve Orman ...
Fındıkta 30 lira beklentisi OTSO Başkanı Servet Şahin: “İnşallah bundan sonraki fındık fiyatının 4 dolar civarında olacağını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Fındıkta 30 lira beklentisi OTSO Başkanı Servet ...
Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu
YEREL HABERLER Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu
Başkan Kibar: “Yaptığımız her yatırım, ilçemizin geleceği için” Ordu’nun Fatsa ilçesi, 24 aylık süreçte önemli yatırımlara imza attı
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “Yaptığımız her yatırım, ilçemizin ...
Ordu’da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, âtıl arazileri üretime açmak amacıyla üreticilere 15 ton tohum dağıttı
YEREL HABERLER Ordu’da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor Ordu ...
Ordu Şehir Hastanesi için seferberlik
YEREL HABERLER Ordu Şehir Hastanesi için seferberlik
Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere’ye ihraç ediliyor Üretimini durduran bal tesisi yeniden faaliyete geçti, İngiltere'ye ihracat başladı
YEREL HABERLER Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere’ye ihraç ...
DP Genel Başkanı Uysal, Ordu’da parti binasının açılışına katıldı
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Uysal, Ordu’da parti binasının ...
Fatsa’da 160 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Fatsa’da 160 fidan toprakla buluştu
Hastane önüne üst geçit
YEREL HABERLER Hastane önüne üst geçit
Misli.com 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Belediye Derincespor: 2
YEREL HABERLER Misli.com 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Belediye ...
Ünye OSB’nin ilk inşaat ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Ünye OSB’nin ilk inşaat ruhsatı verildi
Ordu’da tarım araçlarına reflektör uygulaması
YEREL HABERLER Ordu’da tarım araçlarına reflektör uygulaması
Vali Sonel: “Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için projeler uyguluyoruz”
YEREL HABERLER Vali Sonel: “Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için ...
Ordu’da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor 200-600 rakımlı bölgelerde don hasarı, yüzde 30 ile yüzde 90 arasında değişiyor TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: “Ordu’daki zarar, rekolteyi olumsuz şekilde etkileyecektir, risk geçmiş değil”
YEREL HABERLER Ordu’da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü ...