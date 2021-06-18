Ordu’da kaçak emtiaya geçit yok

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Ordu’da kaçak emtiayı önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu ve aksesuar ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Aybastı ilçesinde kaçak emtia satışı yaptığı tespit edilen 4 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet kayıt dışı tuşlu cep telefonu, 210 adet yurt dışı menşei kol saati, 14 adet kaçak kulaklık, 10 adet bluetooth kulaklık, 8 adet power bank, 1 adet bluetooth hoparlör ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.

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