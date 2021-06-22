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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tavlı: "Her türlü talebi yerine getirmek için gayret ediyoruz"

İHA

Başkan Tavlı: "Her türlü talebi yerine getirmek için gayret ediyoruz"

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, vatandaşların taleplerini yerine getirmek adına gayret ettiklerini belirtti.
Ünye genelinde, kent merkezinde olduğu kadar kırsalda da yürütülen çalışmalar kapsamında en uzak noktalarda yıllardır beklenen yatırımlar hayata geçiriliyor. İlçenin en uzak noktasında bulunan Pelitliyatak Mahallesi 40 yıllık geçmişinde beklediği hizmete, Ünye Belediyesi ile kavuşuyor. Bu kapsamda, yapılan çalışmaları yerinde görmek için buraya giden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, vatandaşlar ile de bir araya geldi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yıllardır birçok noktada eksiklikleri bulunan Pelitliyatak Mahallesi’nin sorunlarına bu dönemde hızlı bir şekilde çözüm üretmek için gayret içinde olduklarını dile getirdi. Başkan Tavlı, “Burası sadece Pelitliyatak’tan ibaret değil, Ünye merkez olmak üzere, İstanbul gibi birçok kentimizde yaşayan çok sayıda kıymetli hemşerimiz var ve büyük bit kitleye sahip kardeşlerimizsiniz. Sizlerin kıymetini bilen bir kardeşiniz olarak her türlü talebinizi yerine getirmek için mücadele veriyoruz. Seçim döneminde sizlere sadece Pelitliyatak Mahallemizin anayolunun sözünü vermiştik. Geçen 2,5 yıllık hizmet süremizde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte söz verdiğimiz anayolu sıcak asfaltla buluşturduk. Ancak sadece anayolu yapmak işi çözmüyordu. Mahalle yollarımızın da aynı şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Malzemeli yol bakım çalışmaları ile Pelitliyatak gibi yüksek rakımda bulunan bir mahallemizin yollarını yaşatmak mümkün değildi. Bu nedenle uzun yıllar bozulmayacak ve konforlu ulaşım sağlayacak olan beton yolların hızlı bir şekilde yapımına başladık” dedi.

“Mobil beton aracı olan tek belediyeyiz”
Başkan Tavlı, özellikle kırsal kesimlerde beton yol seferberliğinin sürdüğünü ifade ederek, “Şu anda Ordu genelinde yer alan 19 belediyemizin içerisinde mobil beton aracı olan tek belediyeyiz. Bu aracımızla zor arazi şartlarına rağmen mahallemizin yollarını beton yollarla buluşturmaya geçen yıldan itibaren başladık ve devam ediyoruz. Güney Mahallemizin beton yol sorununu çözdük. Bu yıl ise Yanıkyatak mevkiinde beton yol çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda yıl içerisinde en fazla beton yol hizmeti gerçekleştirdiğimiz mahalle Pelitliyatak oldu. Gerçekten, Ünye’mizin tamamında kılı kırk yararak ve milletimizin tek kuruşunu bile heba etmeden hizmet götürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Bu hizmetler devam ederken, öte yandan da gençlerin ve mahalle halkının sosyal yaşamına dokunacak projeleri de hayata geçirdiklerini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yakın zamanda mahalleye bir semt sahasının kazandırılacağını da sözlerine ekledi.
Pelitliyatak Mahallesi’nin yıllardır bekleyen sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Burhan Öztürk ise Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan’ın 11’nci defa mahalleyi ziyaret ettiklerini kaydederek, mahallenin 40 yıllık geçmişinde gelmeyen çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti.

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