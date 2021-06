Yuları kayaya dolanan at, 20 sonra amatör telsizciler tarafından kurtarıldı Açlık ve susuzluk nedeniyle telef olmak üzereyken kurtarılan at, yetkilere teslim edildi

Ordu’da, sürüden kaçan ve boynundaki ipin kayaya dolanması sonucu yaklaşık 20 gün boyunca arazide mahsur kalarak telef olma noktasına gelen at, bölgede çalışma yapan amatör telsizciler tarafından kurtarıldı.

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’ndaki 2 bin 800 rakımlı tepeye, yaklaşık bir hafta önce telsiz rölesi kurulumu için çıkan Türkiye Telsiz Radyo Amatörleri Cemiyeti Ordu Şubesi'nden amatör telsizciler, çalıştıkları esnada, aşağıda bir atın hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Çalışmaları bırakıp atın yanına giden 5 kişilik ekip, sürüden kaçtıklarını düşündükleri bir atın boynundaki ipin kayaya dolanması sonucu mahsur kaldığını ve çok zayıflayarak telef olmak üzere olduğunu anladı. Atı kurtararak, yanlarında bulundurdukları yiyeceklerden vererek su içiren ekip, sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bilgi verdi.



“Yaklaşık 20 gün boyunca burada mahsur kalmış”

O sırada, telsiz kurulumuna destek vermek adına araziye çıkan Ordulu amatör telsizci ve elektronikçi Kerim Güneş, ekip ile birlikte yaşanan olayları kayda aldı. Açlık ve susuzluktan halsiz düşen ve telef olmak üzereyken buldukları atı besleyerek, yaklaşık 25 litre su içirdiklerini ve yetkililere bilgi verdiklerini kaydeden Güneş, “Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner görevlilerini aradık. Bu sahipli bir at, boynunda yular ile bırakılmış. Yular kayaya dolaşmış ve buradan kurtulmaya çalışırken ayağına da dolaşmış. Bu en az 1520 günlük bir hadise, at bu kadar süre maalesef burada kalmış. Biz, telsiz haberleşme ile çalışma için Türkiye Telsiz Radyo Amatörleri Cemiyeti Ordu şubesinden arkadaşlar ile buraya çıkmıştık, tesadüfen gördük ve ata yardımcı olduk. Şuan hayvan yaklaşık 25 litre su içti, açlık ve susuzluktan kurumuş. Ekiplere konum attık, gelip atı alacaklar” dedi.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 'hayvan ambulansı' ile bölgeye gelip atı alarak, gerekli bakım ve tedavileri yapmak üzere barınağa götürdü. Sahibi tarafından 20 gündür arandığı öğrenilen atın, sonrasında ise yeniden sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.