Fındıkta yüksek fiyat beklentisi Fatsa Ziraat Odası Başkan Haydar Gürsu: “Fındık fiyatını geçen senenin üzerinde bekliyoruz”

Ordu’nun Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, fındıkta bu yıl yüzde 20 rekolte kaybı beklendiğini belirterek, fiyatın bu düşüşe göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta bu yıl yüzde 20 rekolte kaybı bekleniyor. Ordu’nun orta kesimli olan, 300500 rakımlı bölgelerinde görülen zirai don, rekolte kaybına yol açarken, fiyatların belirlenmesinde ise bu kaybın da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, yeni sezon öncesi rekolte çalışmalarının başladığını belirtti. Bu çalışmaların neticesinde bölgede yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş beklendiğini aktaran Gürsu, “Orta kesimde 300 ile 500 rakım arasında dondan etkilenen bölümler var. Bu da Ordu fındığının yüzde 20’sine tekabül ediyor. Bunun yanında sahil kesimlerinde ve yüksek bölgelerde fındıklarımızın durumu gayet iyi” dedi.



“Beklentimiz 30 lira”

Fındık fiyatlarının son yıllarda üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirten Gürsu, “Biz fındık toplama maliyeti ile ilgili bir rapor hazırladık. Bölgemizde dönüm başına ortalama 85 kilogram fındık üretiliyor. Bizim bölgemizde fındığın toplama maliyeti ise ortalama 22 lira 85 kuruş olarak ortaya çıkıyor. Bu rakamlara bakarak bölgemiz için fındık fiyatını yüksek bekliyoruz. Çarşamba, Terme gibi bölgelerde artık makinalı tarıma geçildi. Biz Ordu’da dönüm başına 85 kilogram alırken makinalı tarımla toplanan yerlerde dönüm başına belki 300 400 kilogram fındık alınıyordur. Onların maliyeti bizden çok daha düşük, makinalı tarım yapıyorlar. Orta Karadeniz’de maliyetler 22 lira 85 kuruşken Doğu Karadeniz’e doğru gittikçe bu maliyetler daha da artmakta. Özetle beklentimiz geçen yılki fiyatın üzerinde, 30 lira gibi bir rakamdır” şeklinde konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) depoları kiralık olarak elinde tuttuğunu ve bunun sadece bu yıl değil, her zaman fındığı alacağı anlamına geldiğine dikkat çeken Gürsu, son yıllarda çiftçilerin açıklanan fiyatlardan memnun olduğunu, bu yıl açıklanacak rakamın da çiftçileri memnun edeceğine inandıklarını dile getirdi.

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