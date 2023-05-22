Organize perakendede satışlar arttı

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Organize perakende sektörü Nisan ayında hem adet satışlarını hem de cirolarını artırdı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında yaptığı Nisan ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre Mart ile kıyaslandığında Nisan'da markaların neredeyse tamamının cirosu yükseldi. Aynı dönemde her dört markadan üçünün adet satışlarında da artış kaydedildi.

Anket sonuçlarını değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, organize perakende sektörü için Nisan ayının çok verimli geçtiğinin altını çizdi. Nisan performansının yaz dönemi için umut verici olduğunu anlatan Öncel, şöyle devam etti:

"Biz sektördeki gelişimi genel olarak adet satışları üzerinden takip ediyoruz. Adet satışlarında hem yıllık hem de aylık ölçekte artış var. Nisan 2022 ile kıyasladığımızda üye markalarımızın yüzde 75'inin adet satışlarında artış görüyoruz. Söz konusu dönemde üyelerimizin yüzde 40'ı adet satışlarını en az yüzde 20 artırdığını beyan ediyor. Adet satışlarında Mart'tan Nisan'a aylık değişimde de çarpıcı sonuçlar çıktı. Markalarımızın yüzde 77'si Mart ayına göre adet satışlarını artırdı. Her üç markamızdan birinin adet satışlarında en az yüzde 20 artış gerçekleşti. Cirolarda ise enflasyon ve adet satışlarına paralel doğal bir artış görüyoruz. Yıllık ölçekte markalarımızın yüzde 70'i en az yüzde 80 ciro artışı kaydetti. Marttan Nisan'a cirolarda da önemli bir artış var. Nisan'da her dört markamızdan biri Mart ayına göre yüzde 40'ın üzerinde ciro artışı gerçekleştirdi. Yerli müşterinin yoğun alışveriş trafiğine rağmen yabancıların ciroya katkısı Nisan'da da beklentimizin altında kaldı. Yabancıların ciroya katkısının Mayıs'tan itibaren artmasını bekliyoruz. Turizm ve tatil sezonunun da etkisiyle kurban bayramına kadar alışverişte canlılığın devam edeceğini öngörüyoruz."

"YÜZDE 400'E VARAN KİRA ARTIŞI TALEPLERİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Sinan Öncel, finansmana erişim konusunda zorluklar olmasına rağmen yer ve kiralama koşulları uygun noktalarda yeni mağaza yatırımının markalar için hâlâ cazibesini koruduğunu bildirdi. Uygun koşullu finansmana erişimdeki sorunların yanı sıra yüksek kira maliyetlerinin de yatırım iştahını kaçırdığını vurgulayan Öncel, "İşyeri kira artışında yıllık TÜFE ortalaması dikkate alınıyor. Nisan'da bu oran yüzde 67 düzeyindeydi. Mevcut koşullarda yüzde 67 bile çok yüksekken sözleşmesi biten mağazalarda yüzde 400'e varan kira artışı talepleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz geçici bir süre de olsa kira artışının yıllık TÜFE ortalamasının yüzde 50-60'ı düzeyinde sınırlandırılmasını, mülk sahibinin kaybının da vergi kolaylıkları ile telafi edilmesini öneriyoruz. Önerimizin enflasyonla mücadeleye de pozitif katkı yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.