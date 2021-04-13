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Orhan Pamuk'tan Veba Geceleri açıklaması

Nobel ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk, kısa bir süre önce çıkardığı Veba Geceleri kitabında Atatürk'e yönelik küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı iddialarına yanıt verdi

Orhan Pamuk'tan Veba Geceleri açıklaması

Orhan Pamuk, Veba Geceleri kitabına yönelik ortaya atılan iddialara "Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur" şeklinde yanıt verdi.

ORHAN PAMUK VE YAPI KREDİ'DEN AÇIKLAMA

Yapı Kredi Yayınları, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelere dair iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Yayınevimiz tarafından yayımlanan Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığına dair iddialar tamamen asılsızdı" denildi.

"Veba geceleri kitabında yer alan Kolağası Kâmil karakteri, romanın geçtiği 'hayali' Minger adasının tüm vatandaşları tarafından bir halk kahramanı ve kurtarıcı olarak görülmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yazarımız Orhan Pamuk yeni kitabı hakkında bu haber ve yorumlar üzerine 'Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır' değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmak istemiştir."

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