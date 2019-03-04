Orhan Veli şiirleri İş Sanat'ta

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Orhan Veli şiirleri 11 Mart Pazartesi günü bir kez daha İş Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor.
“Garip” akımının öncülerinden olan Orhan Veli (1914-1950),ölçüsüz ve uyaksız, söz sanatlarının yer almadığı, önceki şiir anlayışına ilişkin şiirsel öğelerin kullanılmadığı, yalın bir yapı içinde akla yönelen şaşırtıcı ve yergisel şiirler yazdı.
Konu bakımından daha çok sıradan insanın gündelik sorunlarını işledi. Sonraki şiirlerinde halk şiiri ve halk türküsünün etkisinde kaldı; folklorik özellikleri kullanarak daha çok doğa sevgisini kaleme aldı.
Tematik bir bütünlük içinde hazırlanan ve müzikle şiirin iç içe geçtiği “Gün Olur, Alır Başımı Giderim” adlı dinletide, Orhan Veli’nin şiirlerini Metin Belgin okuyacak ve Serdar Yalçın’ın, şairin şiirlerinden bestelediği yedi eseri de Deniz Erdoğan Likos ve Zafer Erdaş seslendirecek.
“İstanbul şairi” Orhan Veli’nin dizelerinin izleyicilerle buluşacağı “Gün Olur, Alır Başımı Giderim” başlıklı dinleti için, 11 Mart Pazartesi günü, genç izleyicilerin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı öğrencilere özel 17.00’de ve ardından 20.30’da olmak üzere iki ayrı seans düzenlenecek. Dinleti ücretsiz olarak gerçekleşecek.
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