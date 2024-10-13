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        Haberler Bilgi Gündem Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Orionid meteor yağmuru nedir, nasıl izlenecek?

        Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

        Her yıl Ekim ayında gerçekleşen Orionid meteor yağmuru heyecanla bekleniyor. Bu görsel şöleni gözlemlemek isteyenler, 'Orionid meteor yağmurunun ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Orionid Meteor yağmuru ne zaman? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 17:41 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:42
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        Her yıl Ekim ayında görüntülenebilen Orionid meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gökyüzündeki büyüleyici manzarayı izlemek isteyen binlerce vatandaş, merakla "meteor yağmuru saat kaçta?" ve "Orionid meteor yağmuru ne zaman?" sorularını soruyor. İşte Orionid meteor yağmuruna dair detaylar...

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        ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2024?

        Meteorların gökyüzünde oluşturduğu 'Orionid meteor yağmuru' şöleni 21-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

        Orionid meteor yağmurunda saatte 20 civarında meteor izlenebilecek.

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        ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENECEK?

        Orionid meteor yağmurunu gözlemleyebilmek için herhangi bir araç gereçe ihtiyaç yok, çıplak gözle kolayca izlenebilecek.

        Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Orionid meteor yağmuru daha net izlenebilecek.

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        ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

        Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

        En son 1986’da selamlaştığımız Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Dünya’dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı oluyor.

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