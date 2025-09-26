Orman Genel Müdürlüğü 162 engelli işçi ve 100 eski hükümlü işçi alımı başvuruları ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), engelli ve eski hükümlü statüsünde toplam 262 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek ve kazananlar sözlü ya da uygulamalı sınavlara çağrılacak. İşte, OGM 262 işçi alımı hakkında tüm detaylar...
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 162 ENGELLİ İŞÇİ VE 100 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 162 engelli işçi ve 100 eski hükümlü olmak üzere 262 daimi işçi istihdam edecek. Adaylar, noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belirlenecek.
BAŞVURU TARİHİ NEDİR?
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.
ALIMLAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVLAR NEREDE VE NE ZAMAN?
İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 2 ay olacak. Aday işçilerin idarede uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacak. Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapanların sözlü ve uygulamalı sınavı bölge müdürlükleri merkezinin yer aldığı ilde gerçekleştirilecek.
İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, noter kurasıyla sınav yeri ve tarihi ilgili bölge müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvurabilecek. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
OGM 262 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI
Adayların, Türk vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmaması, başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaması gibi şartları taşıması gerekiyor.
Ayrıca, engelli adayların bilgisayar işletmenliği, operatörlüğü, bilgisayarlı muhasebe, insan kaynakları, sosyal güvenlik uzmanlığı, halkla ilişkiler, genel muhasebe, çağrı merkezi gibi sertifikalardan en az birine sahip olması bekleniyor.
Adayların en az ortaöğretim mezunu ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.