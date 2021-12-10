Ormanda gezerken tesadüfen buldu 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul´da fotoğrafçılık yaptıktan sonra emekli olup 10 yıl önce Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Köklü köyüne dönen İsmail Yılmaz, ormana mantar toplamaya gitti.

DHA'nın haberine göre Yılmaz!ın kuruyan meşe ağacının dibindeki mantar dikkatini çekti.

Mantarın fotoğrafını çeken Yılmaz, Bartın Üniversitesi'nde mantarlarla ilgilenen Nuri Kaan'a gönderdi. Nuri Kaan, İsmail Yılmaz'ın bulduğu mantarın 'ölümsüzlük mantarı' diye anılan reishi mantarı olduğunu söyledi.

Yılmaz, meşe ağaçlarının bulunduğu alanda 3 reishi mantarını toplayıp evine getirdi.

Emekli olduktan sonra fotoğraf ve doğa sevgisi nedeniyle köyüne yerleştiğini söyleyen Yılmaz, "Buraya yerleştikten sonra sürekli ormana mantar toplamaya giderim. Mantarı bulduğuma çok sevindim. Bu mantarı bulduktan internet sitelerinde araştırma yaptım, sonra ölümsüzlük mantarı, imparator mantarı olduğunu öğrendim. Mantarın bağışıklık sistemini güçlendirip, kan dolaşımını düzenleyerek, kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğu belirtiliyor. Ama nasıl tüketildiği hakkında hiç bilgim yok" dedi.

Mantarı kuruyan bir meşe ağacının altında bulduğunu söyleyen Yılmaz, "Ağaçların arasında gezerken, bu mantarı gördüm ve dikkatimi çekti. Hemen alıp fotoğrafını çekerek hocaya attım. O ölümsüzlük mantarı olduğunu söyledi. Daha önce hiç böyle bir mantarla karşılaşmadık. Bu mantarın kilosunun 2 bin liraya satıldığını duydum, alıcısı varsa ben satarım. Ama gerçekten faydalı bir durum olacaksa da mantarı veririm sorun yok" diye konuştu.