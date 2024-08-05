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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ormanda vahşi cinayet! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ormanda vahşi cinayet!

        Hatay'da korkunç bir cinayet işlendi. Kentin Belen ilçesinde Ali Altıngöz adlı kişi ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:31
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        Ormanda vahşi cinayet!
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        Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre ormanlık alanda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Ali Altıngöz'ün (53) cesedi, otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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