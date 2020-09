Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Ortaokul ve liseler yarın açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, yarın açılacak mı? Sorular merak ediliyor. İşte yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YARIN OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre; okullar pazartesi günü 2020-2021 sezonunun ilk yüz yüze eğitimine başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları sonrasında 21 Eylül tarihine kilitlenmişti. Okullar hakkında Bakan Selçuk dışında Bakan Koca'dan da açıklama geldi. Bakan Koca, 2+5 gün kararının gündeme geldiğini ancak nihai kararının 3 haftalık değerlendirmenin ardından netlik kazanacağını ifade etti. Okulların açılış tarihi için gündemde yer alan detaylar, 21 Eylül tarihine kilitlenen pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik pek çok kez açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son olarak 'Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız' açıklamasında bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un detaylarını açıkladığı okulların açılış tarihi, ilk olarak okul öncesi ve 1. sınıflar için geçerli olacak. İlerleyen dönemlerde, 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi konusuna netlik kazandıracak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşmalarını şöyle devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıkların tamamlandığı, Bakanlığın merkez ve saha koordinasyonunun anlık bilgilendirmelerle sağlandığı ve tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı." bilgisini paylaştı.

"Servislerle ilgili planlamalar tamamlandı"

"Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız." vurgusunda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı."

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki anlık bildirim sistemi hazır

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının da hazır olduğunu aktardı.

Bakanlığın açıklamasına göre, sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak.

Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.

"Öğretmen 'Buradayız' derse o ülkenin yolu açılır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından "okulları güvenle açıyoruz" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında, "Tüm okul müdürleri, tüm 1. sınıf okutacak öğretmenlerimizle görüntülü görüşme yaptım geçtiğimiz hafta. Büyük bir sınıfta yoklama gibiydi. 'Biz hazırız Ziya Öğretmenim' dediler. 'Burası bizde...' dediler. Öğretmen 'Buradayız' derse o ülkenin yolu açılır." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda haftada iki gün yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin, "Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki 'kırmızı, yeşil veya mavi grup' olur. İkinci grup da 'mavi' grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz." dedi.

Selçuk, A Haber televizyonunda canlı yayınlanan "Memleket Meselesi Programı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Çocuğu okul öncesi veya ilkokul 1. sınıfa giden bir veli olsa çocuğunu okula gönderip göndermeyeceği sorulan Selçuk, bunun bir aile konusu olmasının yanında toplumsal ve küresel bir konu olduğuna işaret ederek, bu tür bir kararı veriye dayalı olarak vermeyi her zaman tercih edeceğini söyledi.

Velilerin bu konuda kaygı duymasının çok doğal olduğunu dile getiren Selçuk, gerekli koşulların sağlanabilmesi, riskin en aza indirilmesi ve kontrollü seviyede tutulabilmesi açısından okullarda yüz yüze eğitim kararının okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarla, sadece iki günle sınırlı olacak şekilde alındığına dikkati çekti.

Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda eğitimi "2 artı 5 gün" olarak formülize ettiğinin anımsatılması üzerine, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini çok önemsediklerini ve kararları da istişare ederek aldıklarını söyledi.

Bu kararın gerekçelerine değinen Selçuk, "2 gün okula gidip de 5 gün okula gidilmediğinde o 5 gün ailede, çevrede, servis şöföründe, öğretmende belirtilerin ortaya çıkıp çıkmamasıyla ilgili bir boyuta da sahip. O nedenle şimdilik 2 artı 5 gün ama koşullar değişirse elbette günler de sayılar da değişir." ifadelerini kullandı.

Hiç kimseyi zorlamak istemediklerini, bunun sadece akademik bir karar değil psikolojik, sosyolojik bir karar olduğunu belirten Selçuk, bu anlamda velilerin güveninin oluşmasının da önemine vurgu yaptı.

"Okullarımız kamuya açık mekanlarda en güvenilir alanlardan birisi"

Bakan Selçuk, okulların alınan tedbirlerle ilgili velileri bilgilendirdiğini, resmi okullardaki yaklaşık 60 bin ilkokul 1. sınıf öğretmeninin veli toplantıları düzenlediğini dile getirerek, Avrupa ülkelerinin tamamına yakınının tüm sınıfları tam zamanlı olarak açtığına dikkati çekti.

"Okullarımız kamuya açık mekanlarda en güvenilir alanlardan birisi. Çünkü sürekli kontrol, dezenfekte işlemi, takip var." diyen Selçuk, kontrollü şekilde okulları açma kararını da sağlık uzmanlarına danışarak aldıklarını söyledi.

"Pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz"

Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitimde 2 gün hangi günler olacak? Tüm Türkiye'de aynı günler olarak mı düşünülüyor yoksa bu illere ya da okul yöneticilerine mi bırakılacak?" sorusu üzerine, "Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki 'kırmızı, yeşil veya mavi grup' olur. İkinci grup da mavi grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz. Niye ikiye bölüyoruz, bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz." dedi.

İkili sıralarda tek çocuk oturacak şekilde etiketlerin yapıştırıldığını dile getiren Selçuk, bu yolla sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabildiklerini ifade etti.

Selçuk, çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler dikkate alındığında da sınıf sayılarının azalacağına dikkati çekerek, "Biz sınıflarımızda yaptığımız hazırlıktan eminiz, öğretmenlerimizin becerisinden, birikiminden son derece eminiz." diye konuştu.

Çocuğunu okula gönderecek velilere imzalatılacak "veli taahhütnamesi" ile ilgili soruya karşılık Selçuk, bunun bazı yerlerde kötü bir şekilde yorumlandığını, taahhütnamenin asla veli için "bundan sen sorumlusun" anlamına gelmediğini söyledi.

Ziya Selçuk, bunun veliye bilgilendirme yapıldığına dair bir onay formu olduğunu ifade etti.

HES takibiyle vaka bilgisinin anlık olarak alınacağı sistem kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti:

"HES takibiyle herhangi bir pozitif vakanın söz konusu olması halinde, bütün veliler, öğretmenler, servis şöförleri için söylüyorum, zaten anlık olarak bu bilgiyi alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk, bugün tamamlandı. İlk defa açıklıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak bir çalışması bu. Bütün velilerimizin takibi konusunda, eğer herhangi bir ailede bir pozitif vaka durumu söz konusu ise o çocuğumuzun bulunduğu sınıfta öğretmenle, çocuklarla ilgili bir tedbir alıyoruz. Yani o sınıfı uzaktan eğitime davet ediyoruz. Çocuğumuzla ilgili bir bilgiyi aldığımız anda özel bir odaya alacağız, anne-babasına, sağlık kurumuna haber vereceğiz. Gereken bir prosedür var o uygulanacak."

Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler için uzaktan eğitim seçeneğinin devam edeceğini, çocuğunu okula göndermek isteyenlerin de söz konusu formu onaylayacağını anlatan Selçuk, çocuğunu bu yıl okul öncesi eğitime gönderip göndermemekte kararsız kalan bir velinin sorusunun yayında sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim önerim tabii ki göndermeleri çünkü o yaşlar çok kritik yaşlar, 'alıcı yaş' dediğimiz yaşlar. Dolayısıyla çocuklarımızın kaçırdığı şeyleri azaltmamız lazım. Yani eğitimle daha çok yüz yüze gelmesi lazım. Bir sene bekleyebilir ama buna rağmen göndermesini tavsiye ederim. Çocuklarımız okul öncesinde temel kavramları almadığında ilkokul 1'de daha zorluk çekiyorlar. O açıdan tavsiye ederim."

Selçuk, "İlkokul 1. sınıf öğrencileri için iki gün yeterli olur mu?" sorusuna karşılık, bu sürenin yeterli olmayacağını ama geri kalan günlerde yapılacak çalışmalarla veli ve öğrencilere destek olacaklarını söyledi.

İlk kez okul ortamına giren ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin öğretmenleriyle, okullarıyla bağ kurmasının önemine işaret eden Selçuk, çocuklar hiç okula gitmezlerse bu bağın oluşmayacağına dikkati çekti.

Selçuk, "İki gün de olsa bizim duygusal bağ, sosyalleşme, okul ortamını tanıma hedefimiz var orada. Yani hedefimiz o iki günde sadece akademik değil. Aslında hedefimiz daha çok çocuğun ortama alışması, uyum sürecini hızlı atlatması ve öğretmeniyle tanışması. Asıl hedefimiz bu. Çünkü ilk kez görüyor. İlk kez gördüğünüz, hiç tanımadığınız biriyle ekrandan bağ kurmak çok zor. Bu nedenle ilkokul 1 çok önemli. Geçen sene ilkokul 1'de mart ayına kadar okulda kalıp da sonrasında okula gidemeyen çocuklarımızı bile bir an önce devreye almak istiyoruz. Çünkü onlar da yarım kaldı." diye konuştu.

Bakan Selçuk, eksiklikleri de müfredatı tam olarak EBA TV gibi kanallardan çocuklarla paylaşarak tamamlayacaklarını ifade etti.

"Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak."

Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, "Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz"

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.

Bakan Selçuk, bu durumun uzaktan eğitim devam etse de geçerli olacağını belirtti.

Ders sınavlarının nasıl olacağının sorulmasına karşılık da Bakan Selçuk, "Randevulu sistemle sınav yapmak durumundayız. Çünkü tüm öğrencileri aynı gün okula çağıramayız. Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavların bu yıl da haziranda yapılacağını belirterek, tarihe ilişkin kararın o günkü şartlara göre verileceğini bildirdi.

Selçuk, öğrencilerin, gerekli şartlar sağlandığı takdirde derslerde isterlerse maskelerini çıkarabileceklerini de sözlerine ekledi.