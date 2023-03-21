Ramazan ayı Müslüman alemi için oldukça önemlidir. Kişinin nefsini koruması, dirayet göstermesi açısından bir nevi test gibidir. Ancak belli başlı mazeretlerden dolayı bazı kişiler oruç tutamayabilir. Başta sağlık konuları olmak üzere, İslam dininde bazı durumlarda kişiler oruçtan muaf tutulabilir. Bunun yerine kişiler fitre verir. Hem emir ve buyruk yerine getirilmiş olur hem de ihtiyacı olan kişilere yardım edilmiş olur. Peki, oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir? İşte detaylar...