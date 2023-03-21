Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?

Ramazan için sayılı günler kaldı. 11 ayın sultanı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Özellikle en çok merak edilen konulardan biri de oruç tutmaya engel haller oldu. Peki, oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?

    Ramazan ayı Müslüman alemi için oldukça önemlidir. Kişinin nefsini koruması, dirayet göstermesi açısından bir nevi test gibidir. Ancak belli başlı mazeretlerden dolayı bazı kişiler oruç tutamayabilir. Başta sağlık konuları olmak üzere, İslam dininde bazı durumlarda kişiler oruçtan muaf tutulabilir. Bunun yerine kişiler fitre verir. Hem emir ve buyruk yerine getirilmiş olur hem de ihtiyacı olan kişilere yardım edilmiş olur. Peki, oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir? İşte detaylar...
  • Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?

    YAŞLILIK

    Bakara sûresinin 184. âyetinde, oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişilerin fitre vermesi söylenir. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.
  • Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?

    HASTALIK

    Doktorların tespitleri dikkate alınarak, kişi oruç tutamayacak kadar sağlıksızsa, muaf tutulur. Bu kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp, iyileştikten sonra bunları kaza etmelerine izin verilmiştir. 
  • Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?

    AĞIR İŞTE ÇALIŞMAK

    Ağır işte çalışan ve oruç tutacağı takdirde sağlığına zarar geleceğinden endişe eden kişiler, oruçtan muaftır. Bu durumda olanlar, izinli olduğu günler veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçları kaza ederler.
  • Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?

    HAMİLELİK YA DA EMZİRMEK

    Hz. Muhammed, oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi hâlinde, hamile ve emziren kadınlara oruçlarını tutmamaları konusunda müsaade etmiştir. (Nesâî, "Sıyam", 50-51).
  • Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?

    YOLCULUK

    Kişi, en az doksan kilometre (90 km) mesafe ile geceden yola çıkılacağı zaman oruç tutmayabilir. Kur'an'da "Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allâh'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir." buyurulmaktadır. (Bakara, 2/183-184). 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.