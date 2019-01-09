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KIZ, 2018

Lara, babası ve erkek kardeşi ile birlikte Belçika’nın en iyi dans okulunda bale eğitimi görmek üzere yeni bir şehre taşınmıştır. Bir yandan da cinsiyet değişikliği süreci devam etmektedir. Henüz 15 yaşında olan ve bir erkeğin bedeninde doğmuş bu kızın ailesi, okul arkadaşları ve doktorları oldukça anlayışlı ve destekleyici davransalar da Lara’nın savaşı daha çok kendiyledir. Hem balerin olma yolundaki fiziksel zorluklarla hem de günlük hayatında onu erkek gibi gösterecek her türlü şeyden kaçınmak için kendi üzerinde kurduğu baskıyla başa çıkmak zorundadır.Victor Polster’ın başarılı performansıyla hayat bulan Kız, Cannes’da En İyi İlk Film ödülüne layık görülmüştü.