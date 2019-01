15 | 15

WOMAN AT WAR, 2018

Çevreci bir aktivist olan Halla, yaşadığı bölgedeki doğal güzellikleri koruyabilmek uğruna sahip olduğu her şeyi riske atarak, enerji nakil hatlarını elinden hiç düşürmediği oku ve yayıyla bir bir sabote etmektedir. Basın tarafından “Dağların Kadını” olarak adlandırılmıştır ve yakalanmamak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Evlat edinme başvurusunun kabul edildiğini öğrendiğinde ise tüm planlarını yeniden gözden geçirecektir. İzlanda’nın muhteşem doğasını arkasına alan ve günümüzün küresel meselelerine kuzeyli mizahını elden bırakmadan değinen Woman At War, izleyiciyi düşündüren, düşündürürken de güldüren sürükleyici bir kahramanlık hikâyesi anlatıyor.