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HaberlerKültür-Sanat

Osman Hamdi Bey'in Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosuna rekor fiyat

İHA

İngiltere'deki bir müzayedede açık artırmaya çıkarılan Osman Hamdi Bey’in tablosu yaklaşık 35 milyon Türk lirasına alıcı buldu. 129 yıllık Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu, 4 milyon 640 bin sterline satıldı

Osman Hamdi Bey

Londra merkezli müzayede evi Sotheby's, aralarında önemli sanat eserlerinin bulunduğu “Necd Koleksiyonundan Önemli Eserler” başlıklı koleksiyonunu 22 Ekim'de açık artırmaya çıkardı.

İHA'nın haberine göre antika tutkunlarının yoğun katılım gösterdiği müzayedede, 3 ila 5 milyon sterline (22 milyon 415 bin ila 37 milyon 359 bin TL) satılması öngörülen 129 yıllık Osman Hamdi Bey’in Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu da vardı.

Müzayede Osman Hamdi Bey'in tablosu 4 milyon 640 bin sterline yaklaşık 35 milyon liraya satıldı.

Türk ressamlarının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" tablosu da Eylül ayı sonunda yine İngiltere'de yapılan müzayedede 44 milyon 12 bin liradan satılmıştı.

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