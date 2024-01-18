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        Haberler Gündem Güncel Metro İstanbul, Osmanbey metro istasyonunun yarın, 19 ocak cuma günü 3 saat kapalı olacağını duyurdu

        İstanbul'da Osmanbey metro istasyonu yarın 3 saat işletmeye kapatılacak

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:40
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        Osmanbey metro istasyonu 3 saat kapatılacak
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        Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.

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