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        Haberler Gündem Osmaniye'de otomobilin çarptığı genç, 12 gün sonra öldü - Güncel haberler

        Osmaniye'de otomobilin çarptığı genç, 12 gün sonra öldü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Burak Torun, tedavi gördüğü yoğun bakımda 12 gün sonra yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 00:16 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:17
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        Otomobil çarpmıştı! 12 gün sonra öldü
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        Kaza, 15 Eylül gecesi Kadirli- Adana karayolu Aydınlar köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Burak Torun'a, B.K. yönetimindeki otomobil çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Torun, ihbar üzere bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Torun, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kazanın ardından gözaltına alınan ve ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan B.K., Torun'un hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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