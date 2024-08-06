Osmaniye'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi
Osmaniye'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 06.08.2024 - 19:55 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:55
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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