Osmaniye'de minibüste 10 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

OSMANİYE'de, jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste, Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'İnsan ticareti ile mücadele' kapsamında, 14 Nisan'da alınan duyum üzerine harekete geçti. Hasanbeyli ilçesi Kalecik mevkisindeki yol kontrol ve arama noktasında durdurulan minibüste yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 1 organizatör ve ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriyeli 10 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılıp adli makamlara teslim edildi. Göçmenler ise haklarında idari yaptırım kararı uygulanıp, teslim edildikleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca el koyuldu. Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.